Прорабатывается возможность возведения объекта в Камешковском районе.

ВрИО Губернатора Александр Авдеев провёл совещание по оперативному решению во Владимирской области проблем с койками для больных коронавирусом.«Если днём благодаря оперативному обмену информацией проблем с размещением новых заболевших в больницах практически нет, то ночами из-за коммуникационных сбоев «скорые» ездят по всей области в поисках места для пациента. Необходимо организовать процесс так, чтобы на базе одного учреждения постоянно был резерв коек для больных ковидом», − подчеркнул Александр Авдеев.В частности, будет проработана модель по развёртыванию 60 коек на базе учреждений соцзащиты населения для долечивания ковид-пациентов.«Юридические, административные, бытовые и медицинские аспекты проекта, вероятные сроки и примерная стоимость его реализации будут оценены специалистами в ближайшие дни. В качестве потенциальных площадок будут рассмотрены и другие варианты», - сообщает пресс-служба главы региона.Вновь обсуждается возможность появления быстровозводимого инфекционного госпиталя. Он должен быть рассчитан не менее чем на 330 койко-мест с перспективой расширения до 600. Объект может быть построен за 90-100 дней − от выбора участка до приёма первого инфицированного.По поручению губернатора в ближайшее время будут подготовлены и представлены варианты размещения ковидария, а также его характеристики. Исключён вариант создания его на территории ОКБ. Прорабатывается возможность размещения объекта в Камешковском районе.«Сейчас для нас важна скорость. Госпиталь может стать началом медицинского кластера с санитарными зонами, детским стационаром, отделением для беременных пациенток», − отметил Александр Авдеев.Разумеется, что средства на госпиталь будут просить в федеральном бюджете.Если стройка пойдёт по плану, то новый инфекционный госпиталь в 33-ем регионе могут построить раньше, чем в Иванове. Напомним, что его возведение началось год назад. Объект планировалось сдать к началу 2021 года. Однако теперь он превратился в долгострой. Более того, в апреле по факту срыва сроков былоМестные власти обвиняют во всём подрядчиков. Губернатор Воскресенский так и сказал: «напортачили». Куда смотрели сами чиновники - непонятно, но выделенных Москвой 2,5 млрд рублей не хватило на завершение строительства, поэтому на ввод больницы в эксплуатацию текстильный край получил ещё 500 млн рублей. Надеемся, что Владимирская область учтёт негативный опыт соседей и будет жёстко контролировать работу подрядчика.