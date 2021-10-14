Роспотребнадзор высказался за ужесточение ковидных мер.
Во Владимирской области темпы роста заболеваемости коронавирусом составляют 0,5 на 100 тысяч населения. Заболеваемость увеличивается на протяжении четырёх недель. Абсолютный рекорд побит 14 октября –
«Ранее Управление не предлагало вводить QR-коды для посещения заведений общепита и других общественных мест, так как мы делали максимальный акцент на вакцинацию. На сегодняшний день ситуация меняется. Наши специалисты выступают за введение QR-кодов при посещении предприятий общественного питания – мы считаем это правильным и своевременным», - сообщила официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова.
Окончательное решение за губернатором и региональным оперштабом по борьбе с болезнью. Напомним, что ограничить доступ в кафе и бары планировалось ещё с 15 сентября, но экс-глава региона Владимир Сипягин пошёл на встречу бизнесу сдвинул сроки на месяц.