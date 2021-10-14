Роспотребнадзор высказался за ужесточение ковидных мер.

Во Владимирской области темпы роста заболеваемости коронавирусом составляют 0,5 на 100 тысяч населения. Заболеваемость увеличивается на протяжении четырёх недель. Абсолютный рекорд побит 14 октября –«Ранее Управление не предлагало вводить QR-коды для посещения заведений общепита и других общественных мест, так как мы делали максимальный акцент на вакцинацию. На сегодняшний день ситуация меняется. Наши специалисты выступают за введение QR-кодов при посещении предприятий общественного питания – мы считаем это правильным и своевременным», - сообщила официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова.Окончательное решение за губернатором и региональным оперштабом по борьбе с болезнью. Напомним, что ограничить доступ в кафе и бары планировалось ещё с 15 сентября, но экс-глава региона Владимир Сипягин пошёл на встречу бизнесу сдвинул сроки на месяц.