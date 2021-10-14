На лекарства для инфицированных коронавирусом выделено ещё 64 млн рублей. В ближайшее время препараты поступят в учреждения.

За неделю во Владимирской области развёрнуто 227 коек для больных коронавирусом. Об этом 14 октября в ходе онлайн-брифинга сообщила начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Светлана Григорян.«При этом количество занятых мест остаётся на высоком уровне. В этих условиях пациенты госпитализируются в любой из ковидариев региона, где есть свободные места», – отметила она.Светлана Григорян добавила, что на лекарства для инфицированных коронавирусом выделено ещё 64 млн рублей. В ближайшее время препараты поступят в учреждения.Главный гериатр области Изабелла Борисова обратила особое внимание на необходимость пожилым гражданам вакцинироваться от ковида.«Иммунизация необходима людям, страдающим сахарным диабетом, ожирением, хроническими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистой системы и онкопатологией. Но от прививки следует воздержаться в период обострений таких болезней», – подчеркнула Изабелла Борисова.Ранее мы сообщали, что Роспотребнадзор во время брифинга выступил