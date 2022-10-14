Во Владимирской области 14 октября произошло два серьёзных ДТП, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Во Владимирской области 14 октября произошло два серьёзных ДТП, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.В половине третьего ночи на 206 километре трассы М-7 «Волга» в Судогодском районе водитель «Камаза» с полуприцепом не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение, разделяющее транспортные потоки. В грузовик врезался следовавший следом «Фольксвакен». В результате аварии погибли два пассажира легковушки – 18 и 40 лет. Ещё три человека доставлены в больницу.Спустя час на 265 километре дороги Р-132 «Золотое кольцо» в Суздальском районе 20-летний водитель «ВАЗа» столкнулся с автомобилем «ГАЗ». Травмы получил водитель «Жигулей» и двое его 18-летних пассажиров.Устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортных происшествий.