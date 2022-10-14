Жители Суздаля жалуются, что по реке Каменка продолжает курсировать теплоход, а волны от него размывают берега. Владельцы судна “Заря” проводят речные прогулки для туристов. Напомним,

Жители Суздаля жалуются, что по реке Каменка продолжает курсировать теплоход, а волны от него размывают берега. Владельцы судна “Заря” проводят речные прогулки для туристов. Напомним, мы поднимали проблему летом. Из грунта берега выходят корни деревьев. По обеим сторонам реки земельные участки. Люди боятся, что склоны могут обрушиться. Игорь Крайнов, житель г. Суздаля Вот результат похождения