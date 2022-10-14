ВТБ активно поддерживает переводы и платежи через СБП как в мобильном приложении, так и интернет-банке. На сегодняшний день доля переводов через СБП у физических лиц превышает 70% от всех ..

ВТБ активно поддерживает переводы и платежи через СБП как в мобильном приложении, так и интернет-банке. На сегодняшний день доля переводов через СБП у физических лиц превышает 70% от всех переводов в банке, в своих повседневных расчетах их применяет каждый третий клиент ВТБ.«Сегодня операции через СБП стали надежной альтернативой ушедшим из России бесконтактным сервисам оплаты. Поэтому ВТБ активно поддерживает развитие этого направления и внедрение возможности проводить операции как в мобильном приложении, так и через интернет-банк. Клиенты ценят простоту и удобство его использования, поэтому сегодня уже почти 3 из 4 совершаемых транзакций между клиентами проходит именно через СБП. Мы приветствуем инициативу регулятора по распространению этого сервиса на рынке, поскольку у максимально широкого круга клиентов должна быть возможность осуществлять привычные операции максимально быстро и удобно», – отметил руководитель департамента по работе с массовым сегментом – старший вице-президент ВТБ Денис Вальвачев.Банк приветствует инициативу регулятора по распространению этого сервиса на рынке, поскольку у максимально широкого круга клиентов должна быть возможность осуществлять привычные операции максимально быстро и удобно.ВТБ активно поддерживает развитие Системы быстрых платежей. В мае банк одним из первых на рынке запустил онлайн-подписки через СБП и обеспечил клиентам возможность оплачивать покупки в торговых точках и на интернет-площадках с помощью СБПэй. В сентябре в интернет-банке появились C2B-платежи через СБП. Пользователи могут оплачивать покупки в торговых точках по QR-коду. Ранее этот сервис был доступен только в мобильном приложении для смартфонов операционных систем iOS и Android. Для совершения операции клиентам нужно зайти в веб-версию ВТБ Онлайн, выбрать оплату по QR-коду в разделе «Платежи» и сканировать QR-код.