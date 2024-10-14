Киш – это открытый пирог французского происхождения, который обычно состоит из хрустящего песочного или слоеного теста, наполненного различными начинками. Начинка может включать в себя мясо, рыбу, морепродукты, овощи, сыр и яйца, часто залитые яично-сливочной смесью. Киш также может быть сладким, с фруктами или кремом в качестве начинки. Он является популярным блюдом во многих странах мира и часто подается как закуска или основное блюдо.
Киш – это открытый пирог французского происхождения, который обычно состоит из хрустящего песочного или слоеного теста, наполненного различными начинками. Начинка может включать в себя мясо, рыбу, морепродукты, овощи, сыр и яйца, часто залитые яично-сливочной смесью. Киш также может быть сладким, с фруктами или кремом в качестве начинки. Он является популярным блюдом во многих странах мира и часто подается как закуска или основное блюдо.
КИШ
Ингредиенты
Слоеное тесто – 1 упаковка
Филе курицы – 200 г
Грибы (шампиньоны) – 200 г
Лук репчатый – 1 шт.
Сыр твердый – 100 г
Молоко – 200 мл
Яйца – 2 шт.
Сливочное масло – 20 г
Соль, перец – по вкусу
Зелень (петрушка, укроп) – для подачи
Приготовление
Подготовка ингредиентов:
Тесто разморозьте при комнатной температуре.
Филе курицы отварите до готовности и нарежьте кубиками.
Грибы нарежьте пластинами.
Лук нарежьте полукольцами.
Сыр натрите на крупной терке.
Обжарка:
В сковороде растопите сливочное масло.
Обжарьте лук до прозрачности.
Добавьте грибы и готовьте их до тех пор, пока они не выпустят сок и не начнут подрумяниваться.
Добавьте курицу и готовьте все вместе еще несколько минут.
Формирование основы:
Раскатайте слоеное тесто и выложите его в форму для запекания, формируя бортики высотой около 2 см.
Проколите дно вилкой, чтобы тесто не поднималось.
Отправьте форму с тестом в холодильник на 30 минут.
Начинка:
На тесто выложите остывшую начинку из курицы, грибов и лука.
Посыпьте сверху тертым сыром.
Соус:
В отдельной миске смешайте яйца, молоко, соль и перец. Взбейте до однородной массы.
Залейте этой смесью начинку в форме.
Выпекание:
Разогрейте духовку до 180°C.
Выпекайте киш 30-40 минут, пока верх не затвердеет и не приобретет золотистый оттенок.
Подача:
Достаньте киш из формы и остудите.
Разрежьте на порционные куски.
Украсьте свежей зеленью.
Приятного аппетита!