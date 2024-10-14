Киш – это открытый пирог французского происхождения, который обычно состоит из хрустящего песочного или слоеного теста, наполненного различными начинками. Начинка может включать в себя мясо, рыбу, морепродукты, овощи, сыр и яйца, часто залитые яично-сливочной смесью. Киш также может быть сладким, с фруктами или кремом в качестве начинки. Он является популярным блюдом во многих странах мира и часто подается как закуска или основное блюдо.

Киш – это открытый пирог французского происхождения, который обычно состоит из хрустящего песочного или слоеного теста, наполненного различными начинками. Начинка может включать в себя мясо, рыбу, морепродукты, овощи, сыр и яйца, часто залитые яично-сливочной смесью. Киш также может быть сладким, с фруктами или кремом в качестве начинки. Он является популярным блюдом во многих странах мира и часто подается как закуска или основное блюдо.КИШИнгредиентыСлоеное тесто – 1 упаковкаФиле курицы – 200 гГрибы (шампиньоны) – 200 гЛук репчатый – 1 шт.Сыр твердый – 100 гМолоко – 200 млЯйца – 2 шт.Сливочное масло – 20 гСоль, перец – по вкусуЗелень (петрушка, укроп) – для подачиПриготовлениеПодготовка ингредиентов:Тесто разморозьте при комнатной температуре.Филе курицы отварите до готовности и нарежьте кубиками.Грибы нарежьте пластинами.Лук нарежьте полукольцами.Сыр натрите на крупной терке.Обжарка:В сковороде растопите сливочное масло.Обжарьте лук до прозрачности.Добавьте грибы и готовьте их до тех пор, пока они не выпустят сок и не начнут подрумяниваться.Добавьте курицу и готовьте все вместе еще несколько минут.Формирование основы:Раскатайте слоеное тесто и выложите его в форму для запекания, формируя бортики высотой около 2 см.Проколите дно вилкой, чтобы тесто не поднималось.Отправьте форму с тестом в холодильник на 30 минут.Начинка:На тесто выложите остывшую начинку из курицы, грибов и лука.Посыпьте сверху тертым сыром.Соус:В отдельной миске смешайте яйца, молоко, соль и перец. Взбейте до однородной массы.Залейте этой смесью начинку в форме.Выпекание:Разогрейте духовку до 180°C.Выпекайте киш 30-40 минут, пока верх не затвердеет и не приобретет золотистый оттенок.Подача:Достаньте киш из формы и остудите.Разрежьте на порционные куски.Украсьте свежей зеленью.Приятного аппетита!