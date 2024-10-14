Мошенники представляются банковскими работниками, операторами связи или сотрудниками госструктур.

Три самые распространенные схемы телефонного мошенничества, на которыепришлось до 80% всех инцидентов с января по октябрь 2024 года, определилиэксперты. Чаще всего злоумышленники представлялись лже-сотрудниками банкови операторов связи, на втором месте – звонки якобы из государственных органов.Еще одна схема связана с фиктивными заработками на инвестициях иподработкой в интернете. Об этом в преддверии FINOPOLIS 2024 рассказалруководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБНикита Чугунов.Мошенники представляются банковскими работниками, операторами связи илисотрудниками госструктур. Так они пытаются выманить у потребителя секретныйСМС-код для подтверждения действий в интернете, установить вредоноснуюпрограмму на смартфон или заставить перейти по фишинговой ссылке. Послеполучения доступа в личный кабинет мошенники могут оформлять кредитныепродукты и выводить деньги с карт и счетов.В другом сценарии клиентам предлагают заработки за счет фейковых инвестиций,подработки в интернете или даже покупки валюты. Злоумышленники обещаютбыстрый заработок на резком скачке стоимости инвестиций или акций компаний.Клиент переводит на сторонний счет сначала небольшие суммы, видит прибыль,после чего увеличивает вложения, в том числе за счет кредитных средств.Получив деньги, мошенник пропадает.По оценке экспертов банка, в этом году мошенники стали активнееманипулировать своими жертвами, например, используя персональнуюинформацию о них. Схема обмана подбирается с учетом возраста, социальногоположения, статуса клиента и оформленных на него банковских продуктов.Злоумышленники «цепляют» его уже отработанными уловками, например,обещанием быстрого заработка или оказывают психологическое давление,настаивая на срочных мерах якобы для восстановления доступа к сервисам.«На рынке меняется портрет самих мошенников – все чаще речь идет оподготовленных и финансово грамотных профессионалах, которые хорошоразбираются в психологии людей, умеют в нужный момент оказать давление насобеседника. Около 85% пострадавших самостоятельно переводили деньги нанеизвестные счета, снимали наличные, отдавали их неизвестным, делились сними личной информацией. Как в хорошей пословице «Доверяй, но проверяй»всегда нужно сохранять критическое мышление и помнить, что разговор потелефону с неизвестным может обернуться потерей ваших денег», — отметилНикита Чугунов.Большую часть звонков в этом году мошенники совершали по мобильной связи –67%. При этом в пиковые моменты в июле и августе этот показатель достигал89%. Остальные 33% мошеннических звонков поступают через мессенджеры.