Как стартовал отопительный сезон? Этот вопрос обсудил губернатор Александр Авдеев на оперативном совещании. В большинство домов и учреждений тепло дали, но проблемы имеются в нескольких

Как стартовал отопительный сезон? Этот вопрос обсудил губернатор Александр Авдеев на оперативном совещании. В большинство домов и учреждений тепло дали, но проблемы имеются в нескольких районах области. Так, особое внимание уделяется Кольчугинскому району, сообщил губернатор в соцсетях. В прошлом году в морозы там случилась крупная авария на теплосетях. В этот сезон в Кольчугинском районе отопление