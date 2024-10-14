Строительные работы идут по запланированному графику.

Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области, сообщил о прогрессе строительства школы на 1200 мест в микрорайоне Веризино. Новый образовательный объект, который будет включать бассейн, финансируется по программе софинансирования из федерального бюджета в пропорции 50/50.Во время рабочего выезда на стройку Куимов обсудил с подрядчиком и городской администрацией подготовку необходимой документации, вопросы финансирования и текущее благоустройство территории. Строительные работы идут по запланированному графику.Напомним, ранее мы писали, что