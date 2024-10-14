Руководитель компании передал бывшему замглавы администрации по ЖКХ Амангельды Куандыкову взятку в виде трехкомнатной квартиры.

В Коврове Владимирской области ООО «СЗ «Композит Эстейт» оштрафовано на 10 миллионов рублей за дачу взятки. По информации региональной прокуратуры, руководитель компании передал бывшему замглавы администрации по ЖКХ Амангельды Куандыкову взятку в виде трехкомнатной квартиры стоимостью свыше 8,2 миллиона рублей. Взамен чиновник должен был создать благоприятные условия для строительства многоквартирных домов.Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении против юридического лица, квалифицировав действия как незаконное вознаграждение. Уголовное дело в отношении Куандыкова направлено в Ковровский городской суд по статьям о получении взятки и мошенничестве. Правоохранители также подали иск о конфискации квартиры как имущества, приобретённого на неподтверждённые доходы.Напомним, ранее мы писали, что