Куимов отметил необходимость увеличения числа рабочих для ускорения темпов ремонта.

Капитальный ремонт городской школы №26 в Владимире должен завершиться к середине декабря с привлечением федерального бюджета. Об этом сообщил вице-губернатор области Владимир Куимов во время рабочего выезда. На данный момент в школе уже заменены полы, сантехника, кровля и электроснабжение, почти завершено отопление. Куимов отметил необходимость увеличения числа рабочих для ускорения темпов ремонта.Также продолжается строительство новой школы с бассейном в Веризино на 1200 мест, где обсуждаются вопросы финансирования и благоустройства. В завершение было сообщено о создании чат-бота «Помощник Рособрнадзора» для борьбы с бюрократией в школах, который призван поддержать учителей.Напомним, ранее мы писали, что