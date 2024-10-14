11 октября был заключен контракт на установку стелы «Владимир – город трудовой доблести» стоимостью 89 миллионов рублей. За работу взялся ИП Андрей Фроликов из челябинска. Стоимость работ

11 октября был заключен контракт на установку стелы «Владимир – город трудовой доблести» стоимостью 89 миллионов рублей. За работу взялся ИП Андрей Фроликов из челябинска. Стоимость работ снизили на 49 миллионов – ранее контракт стоил 139 миллионов, следует из информации с Госзакупок. Стела высотой в почти 19 метров появится на пересечении улиц Мира и Батурина