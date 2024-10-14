Лирическая трагикомедия Эльдара Рязанова Служебный роман вышла на экраны в 1978 году. Кажется, что с тех пор мы выучили этот фильм наизусть. Но так ли это? Давайте проверим при помощи теста!
Лирическая трагикомедия Эльдара Рязанова "Служебный роман" вышла на экраны в 1978 году. Кажется, что с тех пор мы выучили этот фильм наизусть. Но так ли это? Давайте проверим при помощи теста!
1. Людмила Прокофьевна приходила на службу раньше всех, а уходила позже всех, из чего понятно, что она...
А – ...не замужем;
Б – ...далеко живет;
В – ...очень любит работу.
2. Новосельцев утром дал своим "шалопаям" 40 копеек. Что на них надо было купить?
А – Пирожок в школе;
Б – Хлеб к ужину;
В – Два пакета молока.
3. На что активистка Шура собирала по 50 копеек в начале фильма?
А -
У Маши Селезневой было прибавление семейства;
Б – На подарок к юбилею Калугиной;
В – На бронзовую лошадь к юбилею Боровских.
4. Какое повышение к зарплате полагалось Новосельцеву в статусе начальника отдела?
А. Про это не говорится в фильме;
Б – 20 рублей;
В – 50 рублей.
5. Сколько цветов было в швейцарской авторучке, которую Самохвалов подарил Калугиной?
А – 3;
Б – 5;
В – 8.
6. Где после операции отдыхал муж Рыжовой?
А – В больничной палате;
Б – В Ессентуках;
В – На Черном море.
7. Под каким псевдонимом, по словам Калугиной, писал стихи Новосельцев?
А – Пастернак;
Б – Гумилев;
В – Набоков.
ОТВЕТЫ
1. А – ...не замужем;
2. В – Два пакета молока;
3. А – У Маши Селезневой было прибавление семейства;
4. В – 50 рублей;
5. В – 8.
6. Б – В Ессентуках;
7 -А – Пастернак.