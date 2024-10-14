Лирическая трагикомедия Эльдара Рязанова Служебный роман вышла на экраны в 1978 году. Кажется, что с тех пор мы выучили этот фильм наизусть. Но так ли это? Давайте проверим при помощи теста!

Лирическая трагикомедия Эльдара Рязанова "Служебный роман" вышла на экраны в 1978 году. Кажется, что с тех пор мы выучили этот фильм наизусть. Но так ли это? Давайте проверим при помощи теста!1. Людмила Прокофьевна приходила на службу раньше всех, а уходила позже всех, из чего понятно, что она...А – ...не замужем;Б – ...далеко живет;В – ...очень любит работу.2. Новосельцев утром дал своим "шалопаям" 40 копеек. Что на них надо было купить?А – Пирожок в школе;Б – Хлеб к ужину;В – Два пакета молока.3. На что активистка Шура собирала по 50 копеек в начале фильма?А -У Маши Селезневой было прибавление семейства;Б – На подарок к юбилею Калугиной;В – На бронзовую лошадь к юбилею Боровских.4. Какое повышение к зарплате полагалось Новосельцеву в статусе начальника отдела?А. Про это не говорится в фильме;Б – 20 рублей;В – 50 рублей.5. Сколько цветов было в швейцарской авторучке, которую Самохвалов подарил Калугиной?А – 3;Б – 5;В – 8.6. Где после операции отдыхал муж Рыжовой?А – В больничной палате;Б – В Ессентуках;В – На Черном море.7. Под каким псевдонимом, по словам Калугиной, писал стихи Новосельцев?А – Пастернак;Б – Гумилев;В – Набоков.ОТВЕТЫ1. А – ...не замужем;2. В – Два пакета молока;3. А – У Маши Селезневой было прибавление семейства;4. В – 50 рублей;5. В – 8.6. Б – В Ессентуках;7 -А – Пастернак.