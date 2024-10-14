28 автобус по-прежнему отсутствует во Владимире. Неделю назад городские власти выставили этот маршрут на торги. Однако на них никто не заявился. Конкурс признали несостоявшимся. Напомним,

28 автобус по-прежнему отсутствует во Владимире. Неделю назад городские власти выставили этот маршрут на торги. Однако на них никто не заявился. Конкурс признали несостоявшимся. Напомним, 28-мой маршрут «тайно» покинул Владимир. Частная компания отказалась от него в августе из-за нерентабельности. Тогда власти почему-то людям не сообщили, что автобус временно ходить не будет. Выяснилось это после звонка