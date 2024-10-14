Пожар в деревне Самарино Александровского района вспыхнул сегодня ночью. Загорелась баня на одном из участков на улице Троицкой. Вызов пожарным поступил в два часа ночи 14 сентября. На место

Пожар в деревне Самарино Александровского района вспыхнул сегодня ночью. Загорелась баня на одном из участков на улице Троицкой. Вызов пожарным поступил в два часа ночи 14 сентября. На место выезжали 14 спасателей и 4 единицы техники. В результате пламя удалось потушить, никто не пострадал. Сгорела кровля бани и имущество. Площадь пожара – 32 квадратных метра.