64-летний водитель «ВАЗа» сбил 74-летнюю женщину на пешеходном переходе в селе Давыдово Камешковского района. Авария произошла 12 октября в 18:30, сообщили в пресс-службе УМВД по области. По

64-летний водитель «ВАЗа» сбил 74-летнюю женщину на пешеходном переходе в селе Давыдово Камешковского района. Авария произошла 12 октября в 18:30, сообщили в пресс-службе УМВД по области. По предварительной информации, трагедия случилась на 18 км автодороги Р–132 «Золотое кольцо» восточное соединение с автодорогой «М-7 Волга» по направлению во Владимир. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель сбил пенсионерку,