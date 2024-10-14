В уборке было задействовано более 900 коллективов.

Во Владимире 12 октября прошел масштабный субботник. Городская администрация уточнила, что участие в нем приняли более 19 тысяч человек. Статистику опубликовал мэр Дмитрий Наумов в своем телеграм-канале.В уборке было задействовано более 900 коллективов, благодаря чему удалось вывезти свыше 250 тонн мусора. Убирались не только работники организаций, но и общественники, жильцы многоквартирных домов, садоводы и представители гаражных кооперативов.Напомним, ранее мы писали, что