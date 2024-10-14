Власти города начали поиск подрядчика для разработки проекта.

В Суздале Владимирской области запланировано благоустройство парка 40-летия Победы. Власти города начали поиск подрядчика для разработки проекта, который должен быть готов в течение месяца. На эти цели выделяется 522 миллиона рублей.Парк на улице Советской площадью около 6 гектаров преобразится: в проекте предусмотрены система автополива, подсветка деревьев, информационные стенды для туристов, цветники, урны, туалеты, скамейки и станции для выгула собак. Также появятся арт-объекты, посвященные участию суздальцев в Великой Отечественной войне, и площадка для культурных мероприятий. В парке планируется открыть кафе и павильоны проката. Итоги выборов подрядчика состоятся 25 октября.