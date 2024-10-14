Пригласил в дом двух пьяных незнакомцев, а гостья неожиданно начала шуметь. С целью ее успокоить обвиняемый метнул в нее кухонный нож. Эта история произошла во Владимире летом. Сейчас

Пригласил в дом двух пьяных незнакомцев, а гостья неожиданно начала шуметь. С целью ее успокоить обвиняемый метнул в нее кухонный нож. Эта история произошла во Владимире летом. Сейчас уголовное дело уже направлено в суд. Подробностями поделились в прокуратуре. Преступление случилось 6 июля. Был субботний день и уже с полудня обвиняемый начал выпивать. После обеда мужчина