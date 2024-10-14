Замгубернатора Владимир Куимов проверил как проходит капитальный ремонт владимирской школы №26. Об этом визите чиновник рассказал в соцсетях. Ремонт образовательного учреждения начался в

Замгубернатора Владимир Куимов проверил как проходит капитальный ремонт владимирской школы №26. Об этом визите чиновник рассказал в соцсетях. Ремонт образовательного учреждения начался в апреле. Сейчас ученики младших классов временно занимаются в детском саду №21, а все остальные школьники посещают уроки в ДДюТ. Работы должны закончиться к декабрю этого года. Отставать от графика нельзя. Замгубернатора напомнил