Вероника Мухина стала обладателем Гран-При в номинации эстрадный вокал.

Учащаяся Владимирской детской музыкальной школы № 1 имени Танеева завоевла Гран-При международного конкурса-фестиваля «ЛУЧИНУШКА», который прошёл в Суздале.Участники - более 300 человек и около 40 коллективов из разных регионов России соревновались в мастерстве игры на русских народных, классических, этнических инструментах и исполнении песен и танцев. Конкурс проводится в память великой русской певицы, Народной артистки СССР - Людмилы Зыкиной. Основная задача фестиваля сохранить и распространить русское народное творчество в современном мире. Владимирская конкурсантка Вероника Мухина стала обладателем Гран-При в номинации "эстрадный вокал".