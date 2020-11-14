Аукцион на лот стоимостью более 2 млрд рублей выиграл ГУП «ДСУ №3», но антимонопольная служба приостановила заключение контракта.

В программу развития дорожного хозяйства региона внесены изменения. Это связано с поступлением федерального транша в 50 млн рублей на строительство Рпенского проезда. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.Средства направлены из резервного фонда правительства страны. Планируется, что строительство начнётся уже в декабре 2020 года.Напомним, что аукцион на лот стоимостью более 2 млрд рублей выиграл ГУП «ДСУ №3», но антимонопольная служба приостановила заключение контракта. ООО «Автогарант» пожаловался на законность процедуры.Сдать объект планируется в 2023 году.