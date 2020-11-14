Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.
Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.
- Пир во время ковида. Власти региона запретили новогодние корпоративы в барах и ресторанах.
- Резерв на экстренный случай. В Камешкове и Собинке развернут больше ста коек для больных коронавирусом.
- Не оставить в беде. Пятнадцатилетней Диане Ледковой из Вязниковского района нужна наша помощь.
- Тест на обоняние. Или как запахнет Доброе после капитального ремонта очистных сооружений.
- Кузница среди алтайский гор. Журналист Александр Лукьянов – о том, как о нашел лучшее место на земле.
- И... Свинское поведение. В Муроме полицейские полдня гонялись за кабаном, который сбежал от хозяев.