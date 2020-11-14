Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.

Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.- Пир во время ковида. Власти региона запретили новогодние корпоративы в барах и ресторанах.- Резерв на экстренный случай. В Камешкове и Собинке развернут больше ста коек для больных коронавирусом.- Не оставить в беде. Пятнадцатилетней Диане Ледковой из Вязниковского района нужна наша помощь.- Тест на обоняние. Или как запахнет Доброе после капитального ремонта очистных сооружений.- Кузница среди алтайский гор. Журналист Александр Лукьянов – о том, как о нашел лучшее место на земле.- И... Свинское поведение. В Муроме полицейские полдня гонялись за кабаном, который сбежал от хозяев.