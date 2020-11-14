Стоимость объекта оценивается в 103 млн рублей.

В Александрове скоро приступят к строительству лыжероллерной трассы за 103 млн рублей. Сейчас готовится проектная документация, после чего лот будет выставлен на аукцион. К работам приступят в 2021 году.Площадь сооружения – девять гектар. Протяжённость трассы составит 2 километра, а ширина – 4. Она будет оборудована срезками на отсечке 1 километр, 1,3 километра и полтора. Штрафной круг составит 80 метров.Вокруг трассы построят биатлонный стадион с навесом и трибунами, тир для стрельбы из пневматики с дистанции 10 метров, 24 мишенных установки. При проектировании объекта учтены требования Международной федерации биатлона (IBU) и лыжной международной федерации (FIS).Состав комплекса дополнят девять модульных блоков, где расположатся раздевалки, душевые, инвентарь, судейская, кафе, место для подготовки лыж и парковка.Трасса должна способствовать развитию биатлона в Александровском районе. Здесь планируется проводить соревнования республиканского уровня.