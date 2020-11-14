За это время привели в порядок несколько общественных территорий и дворов.

Благоустройство общественных пространств, запланированное на этот год, завершили в Коврове. За это время привели в порядок несколько общественных территорий и дворов.Очередность благоустройства определяли горожане путем голосования. Обновили парк Экскаваторостроителей, сквер 200-летия Коврова, появился парк «Патриот», сквер родителей и сквер на Гастелло. Осталось внести в их внешний вид последние штрихи. На благоустройство общественных и дворовых территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году запланировано 56,2 млн руб., сообщили "Ковровскиевести".