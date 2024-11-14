Разъяснительной работе с водителями уделяется особое внимание.

Количество нарушений водителями автотранспортных средств правил дорожного движения на переездах Горьковской железной дороги в январе-октябре 2024 года сократилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Так, за 10 месяцев зафиксировано 233 случая.При этом, за январь-октябрь на железнодорожных переездах Горьковской магистрали произошло 17 столкновений автомобилей с поездами. В происшествиях пострадали 20 человек.Для предотвращения ДТП железнодорожники реализуют комплексную программу, в частности, это мониторинг состояния переездов, их ремонт, модернизация и оснащение дополнительными системами безопасности.Разъяснительной работе с водителями уделяется особое внимание. За 10 месяцев 2024 года совместно с транспортной полицией работниками ГЖД проведено более 1,7 тыс. рейдов по выявлению нарушителей, в ходе которых правила пересечения железной дороги напомнили почти 210 тыс. автомобилистам.Горьковская железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения.