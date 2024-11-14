Преподобенская колокольня в Ризоположенском монастыре, самая высокая постройка в Суздале, вновь открыта к посещению. Каждый желающий может подняться на 72-ухметровую высоту и посмотреть на

Преподобенская колокольня в Ризоположенском монастыре, самая высокая постройка в Суздале, вновь открыта к посещению. Каждый желающий может подняться на 72-ухметровую высоту и посмотреть на тысячелетний город с высоты птичьего полета. Хорошей новостью поделились в пресс-службе правительства области. Колокольня работает каждый день с 10:00 до 16:00. Чтобы добраться до вершины, нужно будет преодолеть немало ступенек, но