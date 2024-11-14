В мэрии прошло заседание комиссии по охране зелёных насаждений. Чиновники обсудили вырубку больных деревьев в Центральном парке. Напомним, их должны были заново тщательно обследовать.

В мэрии прошло заседание комиссии по охране зелёных насаждений. Чиновники обсудили вырубку больных деревьев в Центральном парке. Напомним, их должны были заново тщательно обследовать. Теперь стали известны итоги проверки. В октябре мэрия начала искать подрядчика, который вырубит 250 старых и больных деревьев в Центральном парке. Позже глава города Дмитрий Наумов отменил торги и поручил еще