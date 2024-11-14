Не может быть! – это советская комедия, состоящая из трех новелл, снятая Леонидом Гайдаем в 1975 году. Фильм представляет собой экранизацию рассказов Михаила Зощенко и Николая Гоголя, адаптированных для экрана. Каждая новелла имеет свой уникальный сюжет и характеры персонажей, демонстрируя юмор и сатиру на общественные нравы того времени.

"Не может быть!" – это советская комедия, состоящая из трех новелл, снятая Леонидом Гайдаем в 1975 году. Фильм представляет собой экранизацию рассказов Михаила Зощенко и Николая Гоголя, адаптированных для экрана. Каждая новелла имеет свой уникальный сюжет и характеры персонажей, демонстрируя юмор и сатиру на общественные нравы того времени."Не может быть!" стал одной из самых популярных комедий своего времени и до сих пор пользуется любовью зрителей. Этот фильм считается классикой советской кинематографии и входит в золотой фонд отечественного кино. Он отражает дух эпохи, поднимает актуальные вопросы и заставляет задуматься о природе человеческого поведения.Таким образом, "Не может быть" — это яркий пример мастерства Леонида Гайдая, который умел сочетать комедию и социальную критику, создавая незабываемые образы и ситуации. Предлагаем сегодня вспомнить веселую картину и проверить себя в нашем занимательном тесте.ВОПРОСЫ1. В начале фильма рука берет предмет из ящика стола, что это за предмет?А. ВилкаБ. НожВ.Ложка2. Кем работал шурин Горбушкина?А. Продавцом пиваБ. АптекаремВ. Продавцом хлеба3. Где Горбушкин прочитал заметку о сроке за расхищение народного имущества?А. В газете "Известия"Б. На столбе объявленийВ. В газете "Правда"4. Кого ловили во дворе Горбушкиных в мешок?А. ПоросенкаБ. КурицуВ. Собаку5. Отчего упала кошка, которая кралась по карнизу?А. ОступиласьБ. Она не падалаВ. От взлета голубей6. Сколько детей было у невесты?А. ДвоеБ. ТроеВ. Четверо7. Как невеста не просила жениха не называть ее?А. ЧижикБ. КисаВ. ЗаяОТВЕТЫ1. Б. Нож2. А. Продавцом пива3. А. В газете "Известия"4. А. Поросенка5. В. От взлета голубей6. В. Четверо7. В. Зая