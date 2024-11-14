В ходе проверки прокуратура выявила нарушения в исполнении законодательства о контрактной системе.

В Александрове Владимирской области после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по выполненным контрактам на сумму свыше 30 миллионов рублей. Как сообщили в прокуратуре, задолженность образовалась из-за несвоевременной оплаты услуг, связанных с обеспечением больницы питанием, лекарствами и медицинскими изделиями.В ходе проверки прокуратура выявила нарушения в исполнении законодательства о контрактной системе. В результате был направлен запрос руководителю Александровской центральной районной больницы, и в отношении главного врача возбуждено административное дело за нарушение сроков оплаты. Сейчас задолженность полностью погашена.Напомним, ранее мы писали, что