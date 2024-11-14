Почти две сотни деревьев все-таки вырубят в Центральном парке. Те, которые поела ясеневая изумрудная златка, и те, которые не отвечают требованиям безопасности. 13 ноября в горадминистрации

Почти две сотни деревьев все-таки вырубят в Центральном парке. Те, которые поела ясеневая изумрудная златка, и те, которые не отвечают требованиям безопасности. 13 ноября в горадминистрации прошло заседание комиссии по охране зелёных насаждений. Напомним, в октябре мэрия начала искать подрядчика, который вырубит 250 старых и больных деревьев в Центральном парке. Позже глава города Дмитрий Наумов