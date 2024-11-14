Дом №5 на улице Строителей в Коврове загорелся ночью 14 ноября. Огонь распространился на 10 квадратов. Несмотря на то, что пламя небольшое, 67-летняя женщина не смогла сама эвакуироваться. Ее

Дом №5 на улице Строителей в Коврове загорелся ночью 14 ноября. Огонь распространился на 10 квадратов. Несмотря на то, что пламя небольшое, 67-летняя женщина не смогла сама эвакуироваться. Ее спасли с помощью спасательного устройства. В пресс-службе МЧС рассказали, что устройство было подключено к дыхательному аппарату пожарного. Так удалось избежать отравление угарным газом. Кроме того, спасатели