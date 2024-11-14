Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Во Фрунзенском районе во Владимире на день отключили отопление.Об этом ранее предупредили в пресс-службе городской администрации. Отопление отключили с 5 утра до 22 часов. Батареи остыли в домах на улицах Жуковского, Комиссарова, Соколова-Соколенка, Куйбышева, Безыменского, Красносельской, Фуманова, а также на Суздальском проспекте.Коммунальный ремонт проводят возле дома №93 на Красносельской улице. Жителей просят с пониманием отнестись к ситуации.