Об этом рассказали в Госохотинспекции.

С начала года во Владимирской области выявили 60 нарушений правил охоты. Об этом рассказали в региональной Госохотинспекции.Специалисты организовали 1515 рейдов и 22 выездных обследований. Так, в Вязниковском районе задержали мужчину, который охотился на лося. Он направился в лес без сигнального жилета.Кроме того, 13 заявлений сотрудники направили в правоохранительные органы 13 заявлений о незаконной добыче. По всем документам возбудили уголовные дела.Напомним, что в Центральном парке .