Люди были возмущены: новая стройплощадка рядом с домами «урезала» тротуар практически вдвое.

Провели "работу над ошибками". Владельцы частной территории возле торгового центра на улице Безыменского областного центра вернули людям тротуар.Напомним, о неоднозначной ситуации "Вести" 9 декабря. Тревожный сигнал поступил в нашу редакцию от жителей. Люди были возмущены: новая стройплощадка рядом с домами «урезала» тротуар практически вдвое. Жители были вынуждены лавировать между штырями металлической арматуры. Пешеходам оставили территорию меньше метра в ширину, на которой сложно пройти и одному человеку. И это при том, что каждый день здесь потоком идут пожилые люди, мамы с колясками, школьники. В мэрии отреагировали оперативно. На месте побывали представители городской администрации. И вот так тротуар выглядит сегодня. Владельцам территории после общественного резонанса пришлось сделать выводы и изменить "намеченные" ранее границы будущего строительства. Их передвинули с учётом изначальной пешеходной зоны. Фактически вернув людям неосмотрительно "отрезанный" тротуар.Мария Платанюк