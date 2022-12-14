В Коврове на прошлой неделе Инспекция государственного строительного надзора приняла от подрядчика построенный на «Мотодром Арена». Все мелкие замечания, выявленные в ходе приемки, были

В Коврове на прошлой неделе Инспекция государственного строительного надзора приняла от подрядчика построенный на «Мотодром Арена». Все мелкие замечания, выявленные в ходе приемки, были немедленно устранены, сообщил у себя на странице ВКонтакте Депутат Государственной Думы РФ Игорь Игошин. Объект строился почти полтора года в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни». Цена комплекса более 302