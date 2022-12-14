Во Владимирской области гендиректор завода получил условный строк за уклонение от 50 миллионов...

Во Владимирской области гендиректор завода получил условный строк за уклонение от 50 миллионов рублей налогов.Суд постановил, что руководитель ОАО «Покровский завод биопрепаратов», расположенного в поселке Вольгинский Петушинского района совершил умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности. ОАО «ПЗБ» производил материалы для медицины, а также фармацевтических субстанций, и, кроме того, оптом торговал фармацевтикой и осуществлял ветеринарную деятельность.По версии следствия, экс-гендиректор производства в 2012 -14 годах уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль - в общей сумме более 50 000 000 рублей. Что подпадает под статью УК РФ "Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере", сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.Приговором Киржачского районного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно, с испытательным сроком 2 года. Также осужденный обязан не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа и один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган по установленному им графику.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.Фото https://www.pxfuel.com/