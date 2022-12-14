Зампрокурора Владимирской области Дмитрия Горшкова рекомендуют назначить прокурором Ненецкого...

Зампрокурора Владимирской области Дмитрия Горшкова рекомендуют назначить прокурором Ненецкого АО.Накануне Совет Федерации поддержал кандидатуру старшего советника юстиции Горшкова Дмитрия Николаевича в назначении на должность прокурора Ненецкого автономного округа. Теперь его кандидатуру рассмотрит Президент России Владимир Владимирович Путин.Он родился в 1973 году в городе Липецке.В 1997 году окончил юридический факультет Воронежского государственного университета.Работу в органах прокуратуры начал в 1997 году.Занимал должности помощника, старшего помощника, заместителя прокурора Левобережного района г. Липецка, прокурора Чаплыгинского района Липецкой области, прокурора Октябрьского района г. Липецка.В 2014 году назначен на должность заместителя прокурора Владимирской области.Фото https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_33