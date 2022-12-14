Зампрокурора Владимирской области Дмитрия Горшкова рекомендуют назначить прокурором Ненецкого...
Зампрокурора Владимирской области Дмитрия Горшкова рекомендуют назначить прокурором Ненецкого АО.
Накануне Совет Федерации поддержал кандидатуру старшего советника юстиции Горшкова Дмитрия Николаевича в назначении на должность прокурора Ненецкого автономного округа. Теперь его кандидатуру рассмотрит Президент России Владимир Владимирович Путин.
Он родился в 1973 году в городе Липецке.
В 1997 году окончил юридический факультет Воронежского государственного университета.
Работу в органах прокуратуры начал в 1997 году.
Занимал должности помощника, старшего помощника, заместителя прокурора Левобережного района г. Липецка, прокурора Чаплыгинского района Липецкой области, прокурора Октябрьского района г. Липецка.
В 2014 году назначен на должность заместителя прокурора Владимирской области.
Фото https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_33