Правительство России в полном составе уходит в отставку. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает РИА Новости.
Правительство России в полном составе уходит в отставку. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает РИА Новости.
Сообщается, что глава государства поблагодарил членов
правительства за совместную работу. "Хотя не все получилось", -
приводит агентство слова президента.
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