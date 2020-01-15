Правительство России в полном составе уходит в отставку. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает РИА Новости.

Правительство России в полном составе уходит в отставку. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает РИА Новости.Сообщается, что глава государства поблагодарил членовправительства за совместную работу. "Хотя не все получилось", -приводит агентство слова президента.Новость дополняется.