Глава центра Гамалеи отметил, что препарат должен давать иммунитет на продолжительное время.

Создание однокомпонентной вакцины против коронавирусной инфекции не исключено, однако очень важно, чтобы такой препарат давал иммунитет на продолжительное время. Об этом в пятницу, 15 января, сообщил в интервью РИА Новости глава разработавшего вакцину против коронавируса Спутник V центра Гамалеи Александр Гинцбург.- И сейчас есть вакцины, которые можно вводить только один раз, но другое дело, как они будут защищать. Необходимо, чтобы вакцина защищала организм привитого по крайней мере года на два, а не на несколько месяцев. Поэтому это вопрос дискуссионный. В принципе, не исключено создание и такого препарата, - отметил ученый.Александр Гинцбург уточнил, что пока каких-то четких подходов для создания однокомпонентной вакцины от коронавируса, которая будет защищать человека несколько лет, нет.