Наш еженедельный сетевой обзор.

Сейчас наш еженедельный сетевой обзор. Что обсуждали интернет-пользователи?Мороз и транспорт. Неравнодушие, которое спасает жизнь. Антиковидные танцы и «поющая» пила. Об этом и многом другом- прямо сейчас в сетевом обзоре. Здравствуйте!- Одна из главных тем - холода, которые пришли в регион. А также проблемы, с ними связанные.Владимирцы жаловались на сугробы и работу общественного транспорта. Мемы - "то, что чувство, что я Воркуте" или "Ну наконец-то мой автобус" - актуальны. Претензии- к графику на разных маршрутах. Здесь, к примеру, и 7С, и 24-ый. Мороз к долгому ожиданию не располагает.- Следующее видео в «Подслушано во Владимире» от Елены Егоровой. Почти 14 тысяч просмотров.- Полчаса не могу уехать на 24-ом. Просто безобразие!Кадры вызвали бурное обсуждение. Люди просят навести порядок. Кто-то пишет: я так каждое утро из Доброго в центр не могу уехать. Кто-то замечает: и в Энергетик безобразно ходят.А следующая история- о неравнодушии, от которого порой зависит жизнь. Владимирцы спасли бездомного Александра, который несколько дней ночевал на теплотрассе в Добром. Его отправили в приют «Дорог каждый». Как написали его организаторы, «судьба человека, который замерзает на улице оказалась небезразлична».Выражение «Деньги на ветер», «Деньги в трубу» знакомо каждому. Это видео появилось в паблике «Подслушано в Гусе». Мороз. Теплотрасса от котельной бывшего завода «Швеймаш» в сторону Эстакады. Практически голые трубы на протяжении 500 метров. Как замечает автор видео: Сочувствую всем, кому придёт перерасчёт за отопление».Устойчивый минус подарил и необычные кадры. Вот так мороз и пар украсили вышку на Всполье во Владимире. Видео Дмитрия Зрилина. «Красиво»: пишут пользователи. Кстати, обсуждая холода, некоторые замечают: «то, что сейчас- просто зима». Возможно, мы просто отвыкли.Коротко о происшествиях. Шокированные историей «Один в поезде» - о путешествии четырёхлетнего мальчика в столицу- люди призывают родителей не быть курьерами.- А это ковровские кадры.Дети открывали окно в торговом центре и сидели, свесив ноги вниз с высоты. Повод- сделать выводы и родителям, и владельцам магазина. Чтобы окна запирались. Здесь же, в Коврове, в одном из домов на улице Строителей из горящей квартиры вытащили пенсионера. Мужчина- в реанимации.Жители региона обсуждают и преступление в Муроме. Там банда грабителей совершила налёт на ювелирный. Были в масках и перчатках. А продавцов закрыли в служебном помещении.- А это кадры из «Подслушано в Гусе». «Сам посыпал- сам влетел». Уборочная машина серьёзно задела автобус.- А следующее видео шокировало ковровских пользователей. Без маски не обслужат, зато рыбу бьют о грязный пол. Впрочем, смотрите сами. Такие кадры способны отбить и рыбу, и аппетит.По традиции - немного натурного и бодрящего. Моржи на реке Судогда. Судя по всему, купальный сезон они и не закрывали. Это снимки Данилы Лобанова во владимирском «Подслушано». Владимир с высоты за час до Нового года.Просьба из Коврова - кормите птичек. Им сейчас холодно и голодно.В группе «Природа Владимирской области»- новогодний лес от Игоря Федотова. Как в сказке «Морозко».- А это необычные круги на льду Нерли возле храма Покрова. Чёрная дыра, НЛО, рептилоиды. Пользователи строили разные версии. Но в ходе дискуссии пришли к выводу: «любители рыбной ловили прорубили их для подачи воздуха рыбе».- А теперь о зимних спортивных забавах. Вы когда-нибудь играли в хоккей в валенках?- Как в посёлке Великодворский Гусь-Хрустального района? Там Рождественский турнир уже стал традиционным. Обязательная экипировка- клюшки и валенки.- А следующие кадры из «Подслушано Судогда». Автогонки «Другая скорость» в деревне Новокарповка. У автодуэлей- свыше 6 тысяч просмотров.- И здесь, в судогодском паблике- новый фокус от Дмитрия Манова. Он, кстати, был героем наших субботних «Вестей». Как он это делает? – задаются вопросом пользователи.В группе «ИзоИзоляция» Фейсбука, которая стала так популярна» во время карантина- новые вариации картин Василия Тропинина, Рене Магритта и Нино Чакветадзе. Повторяя картины, любители искусства не сбавляют оборотов.- А следующее видео, надеюсь, вас удивит. Вы слыхали, как «поют…» Вернее, поёт… пила. Внимание, «Подмосковные вечера».Необычным видео на своей странице в инстаграм поделился суздальский гид и наш коллега- Александр Варламов. Музыкант играл на старинной Кремлевской. «Поющая пила» вызвала немалый интерес туристов.И в финале-ещё немного музыки. Владимирские пользователи делятся вот этим «заряжающим» видео от «Союзмозесфильм». Антиковидные танцы и поздравление от исполнителя Матвея с таким долгожданным- 2021-ым. Который вселяет надежду и оптимизм.- Всем спасибо. Ничего не бойся и живи красиво… Жить одним страданием невыносимо… С Новым годом! Хватит изоляции, хотим свободу. Целый год в пижамах мы онлайн сидели.В этом ролике- и герои- врачи, и герои любимых советских фильмов. И Бывалый, и Иван Васильевич… А главный посыл один- «Жизнь продолжается!Мы также ждём ваших интересных фото и видеокадров. В том числе на номер нашего «вестийного» вацапа. «Вести-Владимир» на связи всегда. До встречи!