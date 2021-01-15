Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя города Мурома. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража).В ноябре текущего года в дежурную часть полиции обратилась 66-летняя жительница города Мурома, сообщившая, что с территории ее садового участка, расположенного вблизи деревни Александровка, пропали металлический контейнер и емкость. Ущерб заявительница оценила в 40 000 рублей.В результате проведенных оперативных мероприятий, с учетом информации, полученной от очевидцев произошедшего, сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении кражи.В содеянном мужчина сознался, пояснив, что, проезжая на своей машине мимо садового участка, заметил металлические емкости, которые решил похитить и продать. С помощью манипулятора злоумышленник транспортировал чужое имущество в пункт приема металла.Оперативникам удалось установить местонахождение контейнера, который был изъят и возвращен законной владелице.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.