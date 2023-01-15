Школьницы из Владимирской области победили в межрегиональном конкурсе рисунков «Окрыленный музыкой...

Школьницы из Владимирской области победили в межрегиональном конкурсе рисунков «Окрыленный музыкой звезд. К 165-летию К.Э. Циолковского».Ковровские школьницы Карабухина Анна и Мухина Анастасия стали дипломантами межрегионального конкурса рисунков «Окрыленный музыкой звезд. К 165-летию К.Э. Циолковского»."В честь 165-летия Константина Эдуардовича Циолковского – великого ученого, ставшего основоположником современной космонавтики, а также в рамках программы по подготовке и проведению празднования юбилея ученого, Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького провела межрегиональный конкурс рисунков «Окрыленный музыкой звезд, среди детей возраста 7-12 лет", - сообщает пресс-служба управления образования администрации Коврова.Организаторы стремились привлечь внимание конкурсантов к достижениям современной космонавтики, к профессии космонавта; повысить интерес к истории космонавтики; содействовать углублению знаний школьников в области астрономии.На конкурс было представлено 309 рисунков из 32 организаций. География конкурса – Рязанская, Владимирская, Калужская, Ростовская, Тамбовская области.Участниками в межрегиональном конкурсе рисунков среди детей школьного возраста стали 25 обучающихся образовательных организаций г. Коврова (МБОУ Гимназия № 1, МБОУ ООШ № 2, МБОУ СОШ №№ 10, 11, 21, 22), среди них победители:Карабухина Анна, 7 лет, г. Ковров, (1в класс МБОУ Гимназия №1) «Эпоха космических аппаратов» отмечена Дипломом в номинации «За оригинальную технику исполнения».Мухина Анастасия, 9 лет, г. Ковров (3а класс МБОУ ООШ № 2), «Эпоха космических аппаратов» отмечена Дипломом в номинации «За оригинальность творческого замысла».Фото пресс-служба управления образования администрации города Коврова