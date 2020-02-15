Полицейские провели с учащимися школ мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

В целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма инспектор ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району Павел Задрогин провел занятия среди учеников 1 класса средней школы №1 районного центра.В рамках мероприятия школьники изучили правила движения через проезжую часть, вспомнили основные дорожные знаки и сигналы светофора. Полицейский акцентировал внимание ребят на важности безопасного поведения на дорогах, об обязательном присутствии на одежде, портфелях, сумках светоотражающих элементов.После познавательной беседы инспектор предложил школьникам проверить свои знания в автогородке. Школьники освоили правила перехода через перекрестки, а также разобрали вместе со стражем порядка ситуации с типичными нарушениями со стороны детей.В городе Киржач инспектор отделения ДПС встретилась с первоклассниками из хореографического отделения Детской школы искусств им. М.В. Халилова и провела с ними беседу о правилах безопасного поведения на дороге и в транспорте.Юные танцоры повторили правила дорожного движения для пешеходов. Вспомнили о мерах личной безопасности при переходе проезжей части на нерегулируемых и регулируемых пешеходных переходах. Инспектор напомнила ребятам о пользе световозвращающих элементов и объяснила, что их использование является важным условием для сохранения жизни и здоровья на дороге в темное время суток, особенно в осенне-зимний период. Повторили ребята и правила поведения в автомобиле и общественном транспорте. Инспектор отметила, что необходимо с ранних лет неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.В завершение беседы сотрудник полиции пожелала детям быть осторожными, внимательными и беречь себя на дороге, а также вручила всем участникам мероприятия световозвращающие брелоки.