Водитель автобуса «ЛИАЗ» при начале движения от остановки общественного транспорта допустил падение пассажира 1958 г.р..
<a href="https://33live.ru/novosti/15-02-2021-vo-vladimire-62-letnij-passazhir-poluchil-travmy-upav-v-avtobuse.html" target="_blank">Во Владимире 62-летний пассажир получил травмы, упав в автобусе</a> - Водитель автобуса «ЛИАЗ» при начале движения от остановки общественного транспорта допустил падение пассажира 1958 г.р..
[url=https://33live.ru/novosti/15-02-2021-vo-vladimire-62-letnij-passazhir-poluchil-travmy-upav-v-avtobuse.html]Во Владимире 62-летний пассажир получил травмы, упав в автобусе[/url] - Водитель автобуса «ЛИАЗ» при начале движения от остановки общественного транспорта допустил падение пассажира 1958 г.р..