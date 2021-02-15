Водитель автобуса «ЛИАЗ» при начале движения от остановки общественного транспорта допустил падение пассажира 1958 г.р..

По предварительной информации регионального УМВД, 9 февраля около 14:15 во Владимире на улице Горького у дома №58 водитель автобуса «ЛИАЗ» при начале движения от остановки общественного транспорта допустил падение пассажира 1958 г.р. В результате ДТП пассажир направлен на амбулаторное лечение.