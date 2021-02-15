Площадь квартир будет составлять около 62,5 квадратных метров. В новостройку планируют заселить 754 человека.

Администрация Владимира проводит общественные обсуждения по проекту застройки территории в границах улиц Университетская, Мира и проспекта Строителей.Судя по документам, на части бывшего рынка «Факел» планируется возвести 19-этажный дом. Площадь квартир будет составлять около 62,5 квадратных метров. В новостройку планируют заселить 754 человека.Ознакомиться с проектом и высказать свои замечания можно по адресу: Октябрьский проспект, дом №47, кабинет № 528.Режим работы: вторник и четверг, 8.30 - 12.00, 12.30 - 17.00.