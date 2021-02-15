Торжественная церемония состоялась в городе Вязники.

Сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по Вязниковскому району провели торжественную церемонию вручения паспортов юным гражданам Вязниковского района, достигшим 14-летнего возраста. Церемония прошла в информационно-правовом библиотечном центре.Первые паспорта гражданина Российской Федерации юным вязниковцам вручила начальник ОВМ ОМВД России по Вязниковскому району Наталья Лагунова.Ребятам рассказали о главных государственных символах страны, истории возникновения паспорта, об обязанностях и ответственности, которые наступают с его получением.Школьникам, помимо паспорта, вручили памятные сувениры.В завершение мероприятия полицейские и гости, присутствовавшие на церемонии, призвали ребят достойно нести звание гражданина, любить и защищать свою Родину.