Транзит власти в Белоруссии должен быть плавным. При этом в настоящий момент обстановка в стране только обостряется, сообщил белорусский журналист Василий Малашенков.

Транзит власти в Белоруссии должен быть плавным. При этом в настоящий момент обстановка в стране только обостряется, сообщил белорусский журналист Василий Малашенков.Вопрос о транзите власти в Белоруссии активно обсуждают последние месяцы. Одно из популярных предположений гласит, что Лукашенко готовит к государственной службе младшего сына Колю, чтобы в дальнейшем передать ему свои полномочия.Альтернативная точка зрения предполагает, что личность преемника будет сохраняться в тайне до того момента, пока руководством не будет принято окончательное решение. Белорусский журналист Василий Малашенков убежден, что главными условиями для плавного и успешного транзита власти – это проведение реформы, а также гарантия безопасности для действующего президента.Кроме того, важную роль в данном вопросе играет российская сторона, считает эксперт. Кремль способен убедить белорусского партнера провести реальные реформы.Малашенков отметил, что не нужно забывать и об окружении последнего диктора Европы. По мнению обозревателя, те люди, чей бизнес напрямую зависит от , больше всего боятся смены власти.Дело в том, что в новом государстве их проектам могут не дать зеленый свет. "Возможно, они подковерно тормозят транзит власти", – резюмировал журналист.