Православные верующие сегодня отмечают Сретение Господне - один из двенадцати важнейших праздников...

Православные верующие сегодня отмечают Сретение Господне - один из двенадцати важнейших праздников в церковном календаре. По преданию, в этот день Мария и Иосиф принесли в храм своего первенца - Иисуса, в котором священник Симеон Богоприимец узнал Спасителя. Библейский сюжет лёг в основу праздничной молитвы, которая сегодня прозвучит в храмах.В Муроме богослужение пройдет прямо в одном из залов историко-краеведческого музея. Дело в том, что в экспозиции древнерусского искусства там хранится уникальная реликвия - Сретенский крест. Величественное деревянное распятие высотой два с лишним метра и полутораметровым размахом крыльев. Точная дата обретения запрестольной святыни неизвестна. Ученые предполагают, что "возраст" креста - около четырехсот лет. Серебряная риза, в которую он облачен, весит больше трех килограммов. Драгоценный оклад принесли в дар жители Мурома. Столетиями прихожане разных городских приходов совершали "крестовые походы" друг на друга, даже судились между собой за право считать реликвию своей.- Прославился этот крест, конечно, не своим внешним видом, не своим окладом, который появился уже позже, а прославился тем, что жители нашего города считали, что этот крест спасал их от эпидемий. Не просто люди приходили в церковь и молились около этого креста, а этот крест носили из дома в дом, какое-то время он мог находиться в доме, где был сильно больной человек, принимали, как там пишут, "в дома свои", и как бы исцелялись, ну, люди верили действительно и считали, что они исцеляются от этого креста.